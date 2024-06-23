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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула впервые вышла в финал на траве

Пегула впервые вышла в финал на траве

Джессика Пегула обыграла Коко Гауфф в полуфинале в Берлине – 7:5, 7:6(2). Американка вышла в 12-й финал в карьере и первый с итогового-2023.

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