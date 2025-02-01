«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?

Алексей Васильев

Заходил пару раз в Светофор. Товары, скажем так, не лакшери. Но и не скзать, что совсем дерьмо. Что касается качества, то в ином зеленом Перекрестке или Евроспаре тухлятины больше. Хотя бы из-за безбожных нарушений в эксплуатации витрин-холодильников. ВСветофорах таких нарушений физически быть не может, они торгуют или замороженными товарами или всякой дешевой хренью, на которую не всякий микроб решится покуситься. Понравилась только газировка в забавном сифончике.