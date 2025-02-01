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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Светофор-эт бельмо на глазу всяких Пятерочек, Шпаров и т.д. Поэтому его пытаются схавать. Думаю, подавятся. Первым эт...«Светофору» включ...
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    Заходил пару раз в Светофор. Товары, скажем так, не лакшери. Но и не скзать, что совсем дерьмо. Что касается качества...«Светофору» включ...

«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?

«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?

Борьба за права потребителей может вернуть страну в 90-е Федеральную сеть магазинов «Светофор», торгующую продуктами питания и промышленными товарами по сверхнизким ценам, в последнее время трясёт и лихорадит от бдительного взора государственных инстанций.

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Комментарии
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николай николай
В правительстве одни евреи не забывайте кто такие жиды
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4 час.
Алексей Васильев
Заходил пару раз в Светофор. Товары, скажем так, не лакшери. Но и не скзать, что совсем дерьмо. Что касается качества, то в ином зеленом Перекрестке или Евроспаре тухлятины больше. Хотя бы из-за безбожных нарушений в эксплуатации витрин-холодильников. ВСветофорах таких нарушений физически быть не может, они торгуют или замороженными товарами или всякой дешевой хренью, на которую не всякий микроб решится покуситься. Понравилась только газировка в забавном сифончике.
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2 час.
Игорь Костоглод
Светофор-эт бельмо на глазу всяких Пятерочек, Шпаров и т.д. Поэтому его пытаются схавать. Думаю, подавятся. Первым это начал в Курской области еврей врио губернатора Хинштейн. И понеслось.
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2 час.
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