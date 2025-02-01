Борьба за права потребителей может вернуть страну в 90-е Федеральную сеть магазинов «Светофор», торгующую продуктами питания и промышленными товарами по сверхнизким ценам, в последнее время трясёт и лихорадит от бдительного взора государственных инстанций.
«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?
Комментарии
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николай николай
В правительстве одни евреи не забывайте кто такие жиды
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4 час.
Алексей Васильев
Заходил пару раз в Светофор. Товары, скажем так, не лакшери. Но и не скзать, что совсем дерьмо. Что касается качества, то в ином зеленом Перекрестке или Евроспаре тухлятины больше. Хотя бы из-за безбожных нарушений в эксплуатации витрин-холодильников. ВСветофорах таких нарушений физически быть не может, они торгуют или замороженными товарами или всякой дешевой хренью, на которую не всякий микроб решится покуситься. Понравилась только газировка в забавном сифончике.
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2 час.
Игорь Костоглод
Светофор-эт бельмо на глазу всяких Пятерочек, Шпаров и т.д. Поэтому его пытаются схавать. Думаю, подавятся. Первым это начал в Курской области еврей врио губернатора Хинштейн. И понеслось.
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2 час.
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