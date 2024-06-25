Легкий способ удалить косточки из ягод: быстро и без хлопот Юлия ПономареваМногие из нас с нетерпением ждут лето не только за теплую погоду, но и за изобилие сезонных ягод и фруктов, которые богаты витаминами и микроэлементами.
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