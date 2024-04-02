Китайские акции выросли на фоне падения японских акций в понедельник

В начале месяца и недели, ряд азиатских бирж были закрыты на пасхальные праздники. Индексы китайского фондовый рынок, без торгов в Гонконге, поднялись в понедельник на: CSI300 + 1,64% Shanghai +1,19% Такой рост связан с неожиданным увеличением деловой активности в производственном секторе.
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