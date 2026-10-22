С 26 октября по 7 ноября в Свердловской области пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период все желающие могут сдать накопившуюся мелочь в отделениях банков: деньги без комиссии можно обменять на банкноты более крупных номиналов или зачислить на свой счет.