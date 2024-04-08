В Тверской области продолжают следить за половодьем

По сообщению Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 12 апреля на реках Западная Двина в Западной Двине и Мологе в деревне Фабрика поселка городского типа Максатиха продолжится высокое половодье.
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