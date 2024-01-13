Пермские ученые разработали инновационный способ дезинфекции

Он обеспечивает более длительную защиту от патогенов по сравнению с существующими методами.Ученые из ПНИПУ разработали новый способ дезинфекции поверхностей в больницах, который обеспечивает более длительную защиту от патогенов по сравнению с существующими методами.
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