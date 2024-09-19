Собянин рассказал, как преобразился сад «Аквариум» после благоустройства

Специалисты привели в порядок историческую ограду В Москве продолжается благоустройство крупных объектов, таких как парк «Яуза», музей-заповедник «Коломенское» и Кадашевская набережная, и небольших придомовых территорий.
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