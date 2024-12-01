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"Тамженашилюди"... хорошая была тема... или Шереметьево - один из порталов презумпции виновности

"Тамженашилюди"... хорошая была тема... или Шереметьево - один из порталов презумпции виновности

Когда захочется пожалеть, приютить, обогреть, сохраняйте такие вот свидетельства, как на скрине в репосте, и перелистывайте.

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Комментарии
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Vova Гарин
Хохлы должны исчезнуть как животный люд!!!
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22 час.
Александр Ляшенко
Сначала суд а после закапывать.
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19 час.
сергей отказ от доллара и срочно
были нормальные ,но если напомнить как говорил каломойский  что он за тридцать лет воспитал антогонистов  и сделал что РУССКИЕ хохляндии  враги РУССКИ в РОССИИ  и вообще за все время в украине ни одного правителя  Славянина не было и вся власть  была у евреев , вот и Думайте
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15 час.

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