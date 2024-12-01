"Тамженашилюди"... хорошая была тема... или Шереметьево - один из порталов презумпции виновности

сергей отказ от доллара и срочно

были нормальные ,но если напомнить как говорил каломойский что он за тридцать лет воспитал антогонистов и сделал что РУССКИЕ хохляндии враги РУССКИ в РОССИИ и вообще за все время в украине ни одного правителя Славянина не было и вся власть была у евреев , вот и Думайте