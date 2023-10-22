МИД РФ: россияне смогут поехать в Китай без виз в тургруппах от трех человек

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов РФ сообщил, что Минэкономразвития РФ работает с китайскими коллегами над соглашением о сокращении минимального туристических групп до трех человек и увеличении срока их безвизового пребывания до трех недель.
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