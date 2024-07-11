Компания Samsung представила новое поколение смартфонов и гаджетов с искусственным интеллектом

Компания Samsung провела презентацию своей новой линейки устройств, включающей складные смартфоны Galaxy Z Flip6 и Z Fold6, наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro, а также умные часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra.
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