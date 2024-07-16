В России хотят усложнить пополнение баланса мобильного номера

Минцифры РФ предложило внести правки в закон «О связи». Они могут быть приняты уже в начале августа. В случае внесения изменений пополнение баланса мобильного номера наличными будет возможно только при предъявлении паспорта.
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