Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Меренков
    БАШИРОВУ давно пора уяснить РОССИЯ своими территориями не торгует!!! и все другие домыслы , являются хотелками предат...Одесса - тоже час...
  • Роман Венецианский
    Люся умеет переобуваться даже не на ходу, а в полете.Сломанные русские
  • Вениамин Мельников
    а это уже провокация,мы можем предьявлять претензии в отношении расходования бюджетных средств ,но не влазить туда гд...Куда делись тонны...

Армия России вошла в Сумскую область

Армия России вошла в Сумскую область

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты вошли со стороны Свердликово (старинное село в Суджанском районе на юго-западе Курской области, оккупированное нацистами 7.

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