Депутат Верховной рады Железняк: проект закона о помощи США Израилю ударит по Украине

Комментируя внесенный в палату представителей Конгресса США проект закона о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи на 14,3 млрд долларов без поддержки Украины, депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что Киев теперь в непростом положении.
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