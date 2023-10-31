Депутат Верховной рады Железняк: проект закона о помощи США Израилю ударит по Украине

Комментируя внесенный в палату представителей Конгресса США проект закона о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи на 14,3 млрд долларов без поддержки Украины, депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что Киев теперь в непростом положении.