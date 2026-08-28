Louis Vuitton выпустил LV Drop 300 — 300 граммов технологий и роскоши

Триста граммов — цифра, которая для Louis Vuitton звучит почти вызывающе. Там, где от люксовой обуви привыкли ждать сложной конструкции, заметной работы с материалами и почти архитектурного присутствия на ноге, новая LV Drop 300 предлагает обратное: максимум технологии при минимальном весе.