Louis Vuitton выпустил LV Drop 300 — 300 граммов технологий и роскоши

Триста граммов — цифра, которая для Louis Vuitton звучит почти вызывающе. Там, где от люксовой обуви привыкли ждать сложной конструкции, заметной работы с материалами и почти архитектурного присутствия на ноге, новая LV Drop 300 предлагает обратное: максимум технологии при минимальном весе.
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