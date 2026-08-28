AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

Louis Vuitton выпустил LV Drop 300 — 300 граммов технологий и роскоши

Louis Vuitton выпустил LV Drop 300 — 300 граммов технологий и роскоши

Триста граммов — цифра, которая для Louis Vuitton звучит почти вызывающе. Там, где от люксовой обуви привыкли ждать сложной конструкции, заметной работы с материалами и почти архитектурного присутствия на ноге, новая LV Drop 300 предлагает обратное: максимум технологии при минимальном весе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии