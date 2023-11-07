Делегация РФ в СПЧ ООН: мировое сообщество должно оказать помощь Буркина-Фасо

Мировое сообщество должно помочь Буркина-Фасо в решении гуманитарных проблем. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.
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