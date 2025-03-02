Досрочные президентские выборы в Турции могут пройти в ноябре 2027 года

Досрочные выборы президента Турции могут пройти в ноябре 2027 года. Об этом 2 марта на встрече с партийцами заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.