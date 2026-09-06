Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кто и зачем убил Кирова: пересмотр дела после 1991 года

Выстрел, раздавшийся в коридоре Смольного 1 декабря 1934 года, до сих пор аукается в российской истории.

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