Силовики нашли близ Авдеевки заминированный схрон с гранатометами

+ A – Спецслужбы ДНР нашли близ Авдеевки заминированный схрон с иностранными гранатометами Как сообщает пресс-служба УФСБ по ДНР, российские силовики обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с оружием иностранного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии