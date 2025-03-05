Лукашенко: Маск разоблачил $5 млрд USAID на перевороты, включая Украину

Президент Белоруссии Лукашенко поддержал Илона Маска за ревизию расходов USAID. По словам Лукашенко, агентство финансировало госперевороты, включая $5 млрд для организации майдана на Украине, заявил он в интервью блогеру Марио Науфалу.