Лукашенко: Маск разоблачил $5 млрд USAID на перевороты, включая Украину

Президент Белоруссии Лукашенко поддержал Илона Маска за ревизию расходов USAID. По словам Лукашенко, агентство финансировало госперевороты, включая $5 млрд для организации майдана на Украине, заявил он в интервью блогеру Марио Науфалу.
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