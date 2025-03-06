Сотрудники полиции пресекли деятельность покерного клуба, трижды менявшего адрес в Иркутске

В Иркутске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» пресекли деятельность покерного клуба, который за два последних года в целях конспирации трижды менял свой адрес.
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