Академик РАН Нетесов: заражающие вирусом ALTNV клещи есть в России

Обнаруженный в Китае новый вирус ALTVN может привести к летальному исходу в сочетании с другим заболеванием.
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