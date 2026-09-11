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Аргументы недели

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Baijiahao: Путин подстраховался, открыв мост с Северной Кореей

Baijiahao: Путин подстраховался, открыв мост с Северной Кореей

Пока внимание всего мира было приковано к переговорам России и США, Москва параллельно активизировала контакты с Северной Кореей.

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Геннадий Бережнов

В КНР такой двойной подход назвали удивительным. Потому как сами ведут истинно такую политику! А диалог Россия ведёт со всеми и в том числе с США. А КНДР это союзник России и самый что ни на есть настоящий. Я в это верю!