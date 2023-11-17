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Закон и Порядок

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Киев будет сражаться за Авдеевку до последнего, карта боевых действий

Киев будет сражаться за Авдеевку до последнего, карта боевых действий

17.11.2023   Фронтовая сводка на утро 17.11 от WarGonzo На Херсонско-Крымском направлении – встречные бои у Поймы, Песчановки и Крынок.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
За Родину или за деньги будем воевать?
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11 час.
Юрий Золотарев
Ух, как хочется, чтобы наши ребята СВАРИЛИ, наконец, этот  &quot;Авдеевский котёл&quot;!!
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10 час.
Геннадий Хрипунов
Авдеевку будут защищать до последнего американка-гей-европейский фашист, так что,. уничтожать нашим ребятам надо всех, не считая женщина и мужчин.
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9 час.

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