17.11.2023 Фронтовая сводка на утро 17.11 от WarGonzo На Херсонско-Крымском направлении – встречные бои у Поймы, Песчановки и Крынок.
Киев будет сражаться за Авдеевку до последнего, карта боевых действий
Комментарии
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VG
Vasily Golov
За Родину или за деньги будем воевать?
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11 час.
Юрий Золотарев
Ух, как хочется, чтобы наши ребята СВАРИЛИ, наконец, этот "Авдеевский котёл"!!
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10 час.
Геннадий Хрипунов
Авдеевку будут защищать до последнего американка-гей-европейский фашист, так что,. уничтожать нашим ребятам надо всех, не считая женщина и мужчин.
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9 час.
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