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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент «Барсы» Юсте о Ямале: «Он дарит радость молодежи всего мира и всем, кто любит футбол. Надеюсь, справедливость восторжествует благодаря «Золотому мячу»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте надеется, что Ламин Ямаль выиграет « Золотой мяч » в этом году.

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