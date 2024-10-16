В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ

Первый заместитель председатель комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что законопроект, предусматривающий выбор для школьников-выпускников между ЕГЭ и государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования не был принят депутатами .
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