В Госдуме отклонили законопроект об альтернативе ЕГЭ

Первый заместитель председатель комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что законопроект, предусматривающий выбор для школьников-выпускников между ЕГЭ и государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования не был принят депутатами .