Правда ли, что 20 февраля на Землю обрушится очередная магнитная буря?

Информацию о грядущих геоударах публикуют постоянно. Разбираемся, грозит ли нам опасность в ближайшие дни Российские СМИ вновь предупреждают о сильных и затяжных магнитных бурях, которые могут накрыть планету в ближайшее время.
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