Москомстройинвест: Инвестор готов к реализации квартир в корпусе №4-5 в ЖК «Цветочные Поляны Экопарк»

ГК МИЦ выполнила все мероприятия для начала продаж в корпусе № 4-5 ЖК «Цветочные Поляны Экопарк». Проект реализуется по адресу: поселение Филимонковское, квартал № 23, дом 4, корпус 1 (НАО).
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