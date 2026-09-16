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Опасное утро: на Кубани только объявили отбой опасности по БПЛА, как сразу дали авиационную

Опасное утро: на Кубани только объявили отбой опасности по БПЛА, как сразу дали авиационную

Мониторинговый канал LPR дал отбой для беспилотной опасности в 8.31. Однако уже через 14 минут – в 8.

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