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Биолог Сафонов: опасные для человека дикие хомяки карбыши боятся собак

Биолог Сафонов: опасные для человека дикие хомяки карбыши боятся собак

На дачном участке появились дыры, будто от крота, а урожай моркови и лука кто-то методично подъедает? Возможно, в огороде поселился карбыш — дикий хомяк, самый крупный представитель своего семейства.

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