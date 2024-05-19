Паводок на реке Лена затопил 13 сел в Намском районе Якутии

Количество сел в Намском районе Якутии, затопленных паводком на реке Лена, увеличилось до 13. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
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