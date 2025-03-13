Далеко пойдут: на сертификацию обуви планируют установить минимальную цену

В РФ могут установить минимальную цену на услугу сертификации обуви, узнали «Известия». Это предложила депутат «Единой России» Татьяна Буцкая на совещании с ведомствами в преддверии госкомиссии по противодействию контрафакту.
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