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Разгорелся спор о расстреле пленных солдат ВСУ

Разгорелся спор о расстреле пленных солдат ВСУ

Политнавигатор В около военных пабликах идёт жаркий спор по поводу расстрела пленных.

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Комментарии
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НЗ
Николай Зюзин
Хороший хохляцкий нацик-это мертвый нацик!!!
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2 час.
Сергей Данченко
Да пошли они все нах! Азовцы, Медведчук, жена Медведчука, Калына, Валына - все нах. Уже в России можно человек тысячу расстрелять, не то что бандеровцев хохлятских. За пацанов наших.🔥
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
Только контрольный выстрел.
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43 мин.

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