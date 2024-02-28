Политнавигатор В около военных пабликах идёт жаркий спор по поводу расстрела пленных.
Разгорелся спор о расстреле пленных солдат ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЗ
Николай Зюзин
Хороший хохляцкий нацик-это мертвый нацик!!!
Ответить
2 час.
Сергей Данченко
Да пошли они все нах! Азовцы, Медведчук, жена Медведчука, Калына, Валына - все нах. Уже в России можно человек тысячу расстрелять, не то что бандеровцев хохлятских. За пацанов наших.🔥
Ответить
2 час.
ИИ
Иван Иванов
Только контрольный выстрел.
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии