«Маме нужнее моя премия?» — Мария положила вилку на край тарелки и переплела пальцы

мария тинус

Достали со своими обрубками. И либо вы делаете всё нормально, включив свои мозги (если они у вас есть, конечно), либо идите нахрен. Не ссыль неработающую надо прикладывать (ай-тишника нормального наймите), а рассказ выложить целиком. Замордовали уже со своей небратской дурниной.