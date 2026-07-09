— Значит, на чужую премию твоя мать чинит крышу, а ужинать тогда ступай к ней! — Мария, ты сама слышишь, что говоришь? Половица у входа жалобно скрипнула под массивным ботинком.
«Маме нужнее моя премия?» — Мария положила вилку на край тарелки и переплела пальцы
Комментарии
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Элеонора Коган
Ссылки тоже не открываются.
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4 н.
ВераВерная
Авторы, заканчивайте свои обрубки выкладывать, второй день - это уже перебор(((
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4 н.
мария тинус
Достали со своими обрубками. И либо вы делаете всё нормально, включив свои мозги (если они у вас есть, конечно), либо идите нахрен. Не ссыль неработающую надо прикладывать (ай-тишника нормального наймите), а рассказ выложить целиком. Замордовали уже со своей небратской дурниной.
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4 н.
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