Вашингтон ввёл масштабные санкции против Китая в сфере полупроводниковых технологий

Пекин теперь не сможет приобретать за рубежом связанные с искусственным интеллектом чипы, оборудование для их самостоятельного производства, а также другую высокотехнологичную продукцию.
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