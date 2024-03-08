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Россельхознадзор нашел на рынке в Москве 16 кг запрещенных сыров из Европы

Россельхознадзор нашел на рынке в Москве 16 кг запрещенных сыров из Европы

На рынке в Москве на улице Раменки обнаружили 16 килограммов сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Их завезли из Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Польши, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

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