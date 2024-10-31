Пленный боец ВСУ рассказал о попытках два года скрыться от мобилизации

Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Кальницкий рассказал, что два года пытался скрыться от мобилизации, пока сотрудники военкомата не поймали его во время похода в магазин.
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