Пленный боец ВСУ рассказал о попытках два года скрыться от мобилизации

Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Кальницкий рассказал, что два года пытался скрыться от мобилизации, пока сотрудники военкомата не поймали его во время похода в магазин.