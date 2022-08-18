Страна и люди

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КНДР – Россия: время диктует смену парадигмы отношений с соседом РФ на Дальнем Востоке

КНДР – Россия: время диктует смену парадигмы отношений с соседом РФ на Дальнем Востоке

Следование американским санкциям против КНДР стало откровенным анахронизмом На фоне присоединения Южной Кореи к антироссийским санкциям, недавние решения руководства КНДР официально признать ДНР и ЛНР, оперативно наладить с ними экономическое партнерство и даже, по слухам, оказать помощь российской специальной военной операции на Украине способны кардинально изменить политическую географию Азиатско-Тихоокеанского региона, способствуя укреплению позиций России на Дальнем Востоке.

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