КНДР – Россия: время диктует смену парадигмы отношений с соседом РФ на Дальнем Востоке

Следование американским санкциям против КНДР стало откровенным анахронизмом На фоне присоединения Южной Кореи к антироссийским санкциям, недавние решения руководства КНДР официально признать ДНР и ЛНР, оперативно наладить с ними экономическое партнерство и даже, по слухам, оказать помощь российской специальной военной операции на Украине способны кардинально изменить политическую географию Азиатско-Тихоокеанского региона, способствуя укреплению позиций России на Дальнем Востоке.