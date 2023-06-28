Светлов о календаре КХЛ: «Для Востока длительные выезды неизбежны. А вот для Запада можно предложить 2-матчевые циклы»

– Накануне стало известно расписание предстоящего сезона КХЛ, которое уже было подвергнуто критике. Что скажете о календаре-2023/24? – Трудно создать идеальный календарь, тем более в такой большой стране, как Россия, с восьмичасовой разницей во времени между, например, Москвой и Владивостоком.
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