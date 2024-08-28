"Там царила свобода": У заключённых ИК-19 был самогонный аппарат и доступ к телефонам - источник

Наталия Похоже, что вся система ФСИН давно прогнила. Прав оказался один мой, ныне покойный, знакомый, убеждавший меня еще в 90-е годы, что воровать теперь станут все, каждый столько, сколько возможно на его уровне.

ВН Валерий Николаевич Вот это консенсус между властями и зэками! Демократия, её мать.