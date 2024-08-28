Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Там царила свобода": У заключённых ИК-19 был самогонный аппарат и доступ к телефонам - источник

"Там царила свобода": У заключённых ИК-19 был самогонный аппарат и доступ к телефонам - источник

© MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBAL LOOK PRESS В ИК-19 под Волгоградом, где заключённые захватили заложников, царила свобода, несмотря на строгий режим.

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Комментарии
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Наталия
Похоже, что вся система ФСИН давно прогнила. Прав оказался один мой, ныне покойный, знакомый, убеждавший меня еще в 90-е годы, что воровать теперь станут все, каждый  столько, сколько возможно на его уровне.
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
Вот это консенсус между властями и зэками! Демократия, её мать.
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6 час.
ninikooo Митусова
В УФСИН нужно соратника А.Р.Белоусова отправить , чтобы « приземлил « руководство и всех  причастных во всех ИТК с конфискацией и « волчьими билетами», чтобы к системе не было доступа. Простые россияне оплачивают содержание преступников из своих налогов, а они « жируют» на зонах- абсурд.
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3 час.

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