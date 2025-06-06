В США рассказали о целях последних атак ВСУ против России

ДЕ

Дмитрий Ершов

А давайте отвечать ассиметрично. Но тоже без публичности. Они бьют по обычным людям, а мы по бонзам. Что не знаем, где виллы и дачи, фирмы и заводы? Знаем. Вот пусть и горят дотла. А за рубежом ... сложнее... но если учесть отношение хохлов к пож. безопасности... гореть должны и виллы и заводы. Не можем рубить их сделки? Да запросто! Не выходя из кабинета! Если это плюсануть нашим бойцам, может им легче будет?