В США рассказали о целях последних атак ВСУ против России

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Комментарии
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ДЕ
Дмитрий Ершов
А давайте отвечать ассиметрично. Но тоже без публичности. Они бьют по обычным людям, а мы по бонзам. Что не знаем, где виллы и дачи, фирмы и заводы? Знаем. Вот пусть и горят дотла. А за рубежом ... сложнее... но если учесть отношение хохлов к пож. безопасности... гореть должны и виллы и заводы. Не можем рубить их сделки? Да запросто! Не выходя из кабинета! Если это плюсануть нашим бойцам, может им легче будет?
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