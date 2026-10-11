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Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через Днепр

Безлюдный Киев: Самойлов объяснил, зачем Россия бьет по мостам через Днепр

Удары по мостам в Киеве не дают сотрудникам СБУ и Минобороны Украины добраться до работы, нарушают связь и снабжение.

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