В Магнитогорске водитель маршрутки грозился зарезать пассажира. Видео

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки угрожал зарезать пассажира. Как написали очевидцы в социальным сетях, так водитель отреагировал на замечание в свой адрес по поводу его небезопасного вождения.
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