Мусоровоз на Камчатке уехал с выброшенной в пакете девочкой

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после исчезновения новорожденной девочки, которую мать, по версии следствия, выбросила в мусорный контейнер.
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