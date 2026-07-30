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Мусоровоз на Камчатке уехал с выброшенной в пакете девочкой

Мусоровоз на Камчатке уехал с выброшенной в пакете девочкой

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после исчезновения новорожденной девочки, которую мать, по версии следствия, выбросила в мусорный контейнер.

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