В Архангельске волонтеры уберут три зоны Ягринского бора

Общество защиты Ягринского бора выступило организатором субботника. В рамках мероприятия волонтеры приведут в порядок три локации: территорию, прилегающую к лыжному стадиону, опушку леса за гимназией №31, а также «линию пикников», расположенную у песчаных дюн.