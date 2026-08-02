В Архангельске волонтеры уберут три зоны Ягринского бора

Общество защиты Ягринского бора выступило организатором субботника. В рамках мероприятия волонтеры приведут в порядок три локации: территорию, прилегающую к лыжному стадиону, опушку леса за гимназией №31, а также «линию пикников», расположенную у песчаных дюн.
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