Олимпийский турнир по боксу остановили из-за нежелания Алиева покидать ринг

В воскресенье, 1 августа, боксерский турнир Олимпиады был остановлен из-за отказа французского боксера Мурада Алиева покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 килограмма.