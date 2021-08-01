Вечерняя Москва

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Олимпийский турнир по боксу остановили из-за нежелания Алиева покидать ринг

Олимпийский турнир по боксу остановили из-за нежелания Алиева покидать ринг

В воскресенье, 1 августа, боксерский турнир Олимпиады был остановлен из-за отказа французского боксера Мурада Алиева покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 килограмма.

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