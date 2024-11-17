Психолог Хадарцева: Если готовы сказать партнеру о разводе, делайте это в глаза

В беседе с «Вечерняя Москва» д-р психол. наук, психотерапевт Юлия Хадарцева посоветовала как вести себя в непростой для семейных пар ситуации и объявить второй половине о том, что вы решили с ним или с ней расстаться.
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