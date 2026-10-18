В России за первые три квартала этого года количество резюме с указанием навыков работы с искусственным интеллектом увеличилось почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года — рост составил 98%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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