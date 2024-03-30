Автор фото, Александр Сырский/Telegram О статье Автор, Святослав Хоменко Должность, Корреспондент Би-би-си Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое подробное интервью после назначения на эту должность в начале февраля.
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