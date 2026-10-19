© Сергей Гунеев/РИА НовостиРелигиозный фактор является одним из триггеров кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, сообщает ТАСС.